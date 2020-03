Ребекка Гармс: призначення Венедіктової генпрокурором суперечить обіцянкам президента Зеленського

Вибір Зеленського не є сигналом для нової ери гідності, єдності та подальшої боротьби з корупцією, – написала Ребекка Гармс

Кадрові зміни, які провів президент України Володимир Зеленський в уряді та Генпрокуратурі, суперечать його обіцянкам про реальну боротьбу з корупцією та продовження демократичних реформ. Про це у твітері написала Ребекка Гармс, співголова парламентської асамблеї «Євронест», депутат Європарламенту у 2004–2019 роках.



«Нові призначення після нещодавньої зміни уряду суперечать основним обіцянкам президента України. Його вибір не є сигналом для нової ери гідності, для єдності, а також для подальшої боротьби з корупцією», – написала Ребекка Гармс.

The new apointments to after recent reshuffle of government are in conflict with major promises of Ukrainian President. His choice is not a signal for a new era of dignity, not for unity and also not for consequent fight against corruption. #Ukraine https://t.co/MWfelrD60c