Ребекка Гармс: призначення Венедіктової генпрокурором суперечить обіцянкам президента Зеленського



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Ірина Венедіктова стала генпрокуром України Фото: Цензор

Вибір Зеленського не є сигналом для нової ери гідності, єдності та подальшої боротьби з корупцією, – написала Ребекка Гармс

Кадрові зміни, які провів президент України Володимир Зеленський в уряді та Генпрокуратурі, суперечать його обіцянкам про реальну боротьбу з корупцією та продовження демократичних реформ. Про це у твітері написала Ребекка Гармс, співголова парламентської асамблеї «Євронест», депутат Європарламенту у 2004–2019 роках.



«Нові призначення після нещодавньої зміни уряду суперечать основним обіцянкам президента України. Його вибір не є сигналом для нової ери гідності, для єдності, а також для подальшої боротьби з корупцією», – написала Ребекка Гармс.

The new apointments to after recent reshuffle of government are in conflict with major promises of Ukrainian President. His choice is not a signal for a new era of dignity, not for unity and also not for consequent fight against corruption. #Ukraine https://t.co/MWfelrD60c — Rebecca Harms (@RebHarms) March 17, 2020

Також нагадаємо, що американські експерти називають призначення Венедіктової генпрокурором поганою новиною для інвесторів. Зокрема Ерік Гонц, експерт Центру міжнародного приватного підприємництва називає голосування за Венедіктову «тривожним днем для незалежності прокурорів». Оглядачка Атлантичної ради Мелінда Герінг припускає, що Ірину Венедіктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президентові Петрові Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що немає часу довго розбиратися».

Своєю чергою депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович з трибуни парламенту заявив, що Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду генпрокурора – це реванш Антимайдану.

Народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун заявила, що Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України.



