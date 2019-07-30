Зеленський звільнив Короля Артура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Король Артур

Король займав посаду очільника Міловської РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області. Про це йдеться у розпорядженні Офісу президента України

«Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - йдеться в документі.

Король займав посаду очільника Міловської РДА з 26 червня 2017 року.

Мілове - найсхідніший населений пункт країни, він знаходиться на кордоні з Росією. Мілове і Чертково (РФ) розділяє вулиця Дружби народів довжиною близько трьох кілометрів, яка є одночасно кордоном. З початком війни селище виявився в зоні бойових дій. Зараз там тихо. З осені 2018 перетин кордону допускається тільки в офіційних пунктах пропуску.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового очільника СБУ на Черкащині, - Сергія Ходунова. Указ був опублікований 29 липня. Крім того, того ж дня Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Крім того, президент підписав указ щодо розвитку електронних послуг.

Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів. Аудит повинен провести Кабмін за три місяці із залученням міжнародної технічної допомоги.

Радник президента Михайло Федоров зазначив, що аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізособи для пов'язання даних з різних реєстрів і впровадження електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги.