Зеленський звільнив українського посла в Італії
Також президент звільнив Перелигіна з посади постійного представника України при продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) при ООН
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці Євгена Перелигіна. Відповідний указ №275/2020 розміщений на сайті глави держави.
«Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мальта, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сан-Марино», — йдеться в указі.
Також президент звільнив Перелигіна з посади постійного представника України при продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) при ООН.
Зазначимо, що Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.