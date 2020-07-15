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    Зеленський звільнив українського посла в Італії

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    Євген&nbsp;Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року - Зеленський звільнив українського посла в Італії
    Євген Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року

    Також президент звільнив Перелигіна з посади постійного представника України при продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) при ООН

    Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці Євгена Перелигіна. Відповідний указ №275/2020 розміщений на сайті глави держави.

    «Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мальта, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сан-Марино», — йдеться в указі.

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    Також президент звільнив Перелигіна з посади постійного представника України при продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) при ООН.

    Зазначимо, що Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.

    ООН Італія посол Володимир Зеленський президент звільнення
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