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    Зеленський привітав дружину з днем народження

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    Володимир і Олена Зеленські - Зеленський привітав дружину з днем народження
    Володимир і Олена Зеленські

    Президент відзначив у привітанні, що в них з дружиною «довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями»

    Президент України Володимир Зеленський привітав свою дружину - Олену - із днем народження. Привітання він розмістив, зокрема, на своїй сторінці у Facebook.

    «Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти», - зазначив президент.

    «З твоїм днем, кохана Олена Зеленська! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато доведеться пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі», - додав Зеленський.

    Додамо, 6 лютого перша леді Олена Зеленська відзначає день народження.

    Нагадаємо, 25 січня наймолодший президент України Володимир Зеленський святкував свій перший день народження на цій посаді. Йому виповнилося 42 роки.

     

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