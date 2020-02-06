Зеленський про «випробувальний термін» Авакова: не маю що зараз відповісти



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент України Володимир Зеленський

Президент України чекає від глави МВС «реальний результат»

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів щодо «випробувального терміну» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я не знаю, не маю що вам зараз відповісти. Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат. Реальний, не на словах, а дієвий. І Шеремет, і Гандзюк, інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Нагадаємо, нещодавно голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський заявив, що «якщо конкретно справа вбивства журналіста Павла Шеремета розвалиться на очах - це можливо буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов з посади».

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що «його принципи не збігаються з тим, що відбувається».