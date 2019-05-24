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    Зеленського запрошено до Канади 2 липня, - дипломат

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    Зеленського запрошено до Канади 2 липня, - дипломат

    Зеленський наразі визначається, куди саме здійснить свій перший закордонний візит

    Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до Канади 2 липня.

    Про це посол повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Воно (запрошення – ред.) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду», – повідомив Ващук.

    Він уточнив, що дата 2 липня збігається із проведенням у Канаді цього дня конференції з підтримки реформ в Україні.

    «Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія», – зазначив Роман Ващук.

    Днями в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський наразі визначається, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.

    Свобода посол Володимир Зеленський
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