В Іспанії незабаром представлять велосипед, що впізнаватиме господаря в обличчя



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Планована роздрібна ціна велосипедів складе від €3999 до €4199 залежно від моделі

Електровелосипед буде обладнаний віртуальним помічником за допомогою якого можна буде дізнатися рівень зарядки батареї, поточну швидкість та маршрут

Іспанський велостартап Rayvolt готує до випуску нову модель — електровелосипед X One, що впізнаватиме господаря в обличчя.

Про це йдеться на сайті Rayvolt.

Зазначається, що двоколісний транспорт X One матиме гладку трохи потовщену раму, в якій буде знаходитися батарея та дроти.

«Те, що велосипед електричний буде зрозуміло лише тому, що він матиме невеличкий екран, захований в горизонтальній планці рами біля керма», - повідомляють розробники.

Електровелосипед буде обладнаний віртуальним помічником за допомогою якого можна буде дізнатися рівень зарядки батареї, поточну швидкість та маршрут.

Також в раму інтегрована LED-фара та задній ліхтар, які включаються за сигналом від датчика освітленості. В кермо вбудовані ще два світлодіоди, якими можна подавати сигнали при повороті. Щоб активувати їх, кнопки не потрібні — камера велосипеда розпізнає поворот голови.

Більшість інших функцій — наприклад, регенеративна система гальмування — включаються за допомогою голосового управління. Працюватиме і звичний для всіх велосипедів спосіб їзди, можна просто обертати педалі. Якщо ж ви їдете під гору, гіроскопічний сенсор автоматично включить електродвигун.

Рама електровелосипеда алюмінієва з карбоновою вилкою, завдяки чому загальна вага X One досить помірна, як для електробайка — лише 22 кг. На вибір пропонують три різних за потужністю моделі в чотирьох кольорах.

Є також два варіанти батареї — початкового рівня від Samsung або потужніша від Panasonic. Час на зарядці - 2,5 або 4 години, після чого можна проїхати 50 або 75 км, відповідно. В заднє колесо можна вбудувати два варіанти двигуна — на 250 Вт або на 750 Вт. З першим, максимальна швидкість без необхідності крутити педалі - 25 км/год. З другим - 45 км/год. Утримати байк під контролем допоможуть гідравлічні гальма, а для любителів покрутити педалі, в якості опції пропонується семиступенева трансмісія.

Творці електробайка зараз проводять компанію краудфандингу на Indiegogo, пропонуючи варіанти за €1999, €2099 та €2199 з постачанням влітку наступного року. Планована ж роздрібна ціна складе €3999, €4099 та €4199, відповідно до моделі.

У Rayvolt пояснюють, що в черговий раз вдалися до допомоги краудфандингу, щоб заощадити на комплектуючих: так вони зможуть показати постачальникам, що зібрали необхідний обсяг замовлень та зажадати знижки.