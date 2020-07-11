У Зеленського знову наполегливо вимагають від росіян перегляду Мінських угод



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«Мінські угоди тлумачились абсолютно інакше: про особливий статус там прямо не написано, а от про те, що спочатку вибори, а наступного дня починається взяття контролю – написано точно» – Резніков

«Ми стверджуємо, що «Мінськ» застарів і його треба переглядати», – наполягає віцепрем’єр Резніков

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні наполягає на тому, що настав час змінювати Мінські домовленості. Про це Резніков заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми стверджуємо, що «Мінськ» застарів і його треба переглядати», – наполягає віцепрем’єр. Він пояснює, що тепер «стуація інша в тому, що ми вже інакше почали тлумачити Мінські угоди, причому відкрито і відверто». «Зеленський вперше озвучив офіційну позицію України, що ніякого особливого статусу в Конституції не може бути категорично, і друга річ – спочатку контроль над кордоном, а потім вибори. До того ж часу Мінські угоди тлумачились абсолютно інакше: про особливий статус там прямо не написано, а от про те, що спочатку вибори, а наступного дня починається взяття контролю – написано точно», – пояснив чиновник.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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