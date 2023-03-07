Вирок Царьову набув чинності: скільки років отримав зрадник

Екснардепа визнано винним у публічних закликах до сепаратизму і насильницької зміни та повалення конституційного ладу

Суд залишив без змін вирок суду зраднику, колишньому народному депутату України та кандидату в президенти Олегу Царьову. Його засуджено до 12 років ув’язнення. Про це повідомив Київський апеляційний суд.

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На засіданні в понеділок, 6 березня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали справи, фігурнтом якої є Олег Царьов. Так, Шевченківським районним судом 3 березня 2022 року Царьова було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Суд не задовільнив апеляційну скаргу, яку було подано захисником Царьова. Таким чином вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року залишено без змін.

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Колишнього депутата визнали винним у публічних закликах до сепаратизму (ч. 2 ст. 110 ККУ) і насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ) за його дії 2014 року.

Нагадаємо, що екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов заявив, що в разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні.

До слова, нещодавно Царьов несподівано відкрив правду про Януковича. Він також визнав, що Росія «втратила» Україну.