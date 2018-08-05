Потужний землетрус на індонезійському острові Ломбок призвів до жертв



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В Індонезії на острові Ломбок стався потужний землетрус, через який загинули щонайменше 19 людей

У неділю, 5 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався землетрус магнітудою 7. Внаслідок нього загинуло щонайменше 19 людей, повідомило агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

«За останніми даними, 19 померлих у лікарні Танджунга», - повідомив представник рятувальників міста Матарам. За його словами, серед загиблих щонайменше одна дитина. Травми отримали 52 людини. Окрім того, було зруйновано багато будинків.

Епіцентр землетрусу був розташований за 18 кілометрів на північний схід від району північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів, передає агенція dpa. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

Найбільше струс був відчутний у столиці острова Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява. Землетрус змусив багатьох людей залишити свої будинки.

Геологічна служба США попередила про можливість цунамі, але потім скасувала попередження. Місцеве управління з ліквідації наслідків стихійних лих попередило мешканців острова триматися подалі від прибережних районів та берегів річок.

Новий землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Джерело: Deutsche Welle