Комітет Ради визначився з датою проведення позачергових виборів мера Харкова

Тепер за дату 31 жовтня 2021 року має проголосувати Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту призначити позачергові вибори Харківського міського голови на 31 жовтня 2021 року. Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 17 березня.

«Є пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю, 31 жовтня 2021 року», – сказав голова комітету Андрій Клочко. Усі присутні члени комітету підтримали таку пропозицію.

Напередодні парламентський підкомітет із питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення позачергових виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Харківська міська рада 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.