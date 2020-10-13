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    Згадали через пів року: у Херсоні на розритому колекторі виросли помідори

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    <span>На розритому каналізаційному колекторі виросли&nbsp;</span><span>помідори</span> - Згадали через пів року: у Херсоні на розритому колекторі виросли помідори
    На розритому каналізаційному колекторі виросли помідори

    Комунальники вирішили завершити розпочатий ремонт колектора через пів року

    У Херсоні в травні сталася аварія на каналізаційному колекторі - його розрили і забули про його існування. Зараз там виросли помідори та вони поки зелені. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

    Як повідомляється, пориви в колекторі були залатані, а ями глибиною в п'ять метрів залишили. Згодом виявилося, що труби прогнили геть і потребують заміни, а місцевий водоканал не має обладнання для виконання робіт на такій глибині.

    «Поки виділяли гроші, розробляли проект і шукали підрядника - минуло півроку. За цей час на заметах насіялися, виросли, зацвіли і зав'язалися помідори», – йдеться в сюжеті.

    У підсумку в місцевому водоканалі повідомили, що всі процедури успішно пройдені і незабаром підрядник почне роботу. Чи встигнуть помідори до цього дозріти – невідомо, проте місцеві жителі вже назвали їх символом комунального довгобуду.

    Нагадаємо, що фахівці розповіли, чому підвищуються ціни на помідори в Україні.

    гроші ціни ремонт аварія
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