Згадали через пів року: у Херсоні на розритому колекторі виросли помідори



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На розритому каналізаційному колекторі виросли помідори

Комунальники вирішили завершити розпочатий ремонт колектора через пів року

У Херсоні в травні сталася аварія на каналізаційному колекторі - його розрили і забули про його існування. Зараз там виросли помідори та вони поки зелені. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Як повідомляється, пориви в колекторі були залатані, а ями глибиною в п'ять метрів залишили. Згодом виявилося, що труби прогнили геть і потребують заміни, а місцевий водоканал не має обладнання для виконання робіт на такій глибині.

«Поки виділяли гроші, розробляли проект і шукали підрядника - минуло півроку. За цей час на заметах насіялися, виросли, зацвіли і зав'язалися помідори», – йдеться в сюжеті.

У підсумку в місцевому водоканалі повідомили, що всі процедури успішно пройдені і незабаром підрядник почне роботу. Чи встигнуть помідори до цього дозріти – невідомо, проте місцеві жителі вже назвали їх символом комунального довгобуду.

Нагадаємо, що фахівці розповіли, чому підвищуються ціни на помідори в Україні.