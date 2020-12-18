У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом

Геннадій Кернес помер у берлінській клініці в ніч на 17 грудня

Дні жалоби триватимуть не три дні, як було оголошено спочатку, а два

У Харкові скорегували дати жалоби у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса. Він триватиме не три дні, як було оголошено спочатку, а два.

Це випливає з оновленої інформації, опублікованої на офіційному сайті Харківської міськради.

Наголошується, що у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошені днями жалоби у місті Харкові.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Документ наказує в дні жалоби приспустити державний прапор України та прапори міста на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Як повідомляв «Главком», стало відомо про те, що у берлінській клініці «Шаріте» помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес. Першим про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Також смерть харківського мера підтвердив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський. Згодом на сайті Харківської міської ради з'явилося коротке повідомлення про смерть чинного мера міста Геннадія Кернеса.

Крім того, вирішиться питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня.

Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні Шаріте, де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візка. На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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