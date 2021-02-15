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    Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)

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    Клуб обслуговував лише вузьке коло клієнтів - Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)
    Клуб обслуговував лише вузьке коло клієнтів
    Фото: Нацполіція

    Щоб потрапити до грального клубу, треба було попередньо домовлятися телефоном

    Правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу, який працював на території автовокзалу у Жашкові. Про це повідомила поліція Черкаської області.

    Клуб з облаштованою залою на першому поверсі функціонував на вулиці Одеській. Обслуговували лише вузьке коло клієнтів. Аби потрапити туди, потрібно було зателефонувати на певний номер.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для грального бізнесу та засоби доступу до мережі інтернет, персональні комп'ютери та системні блоки за допомогою яких надавалися гральні послуги.

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    Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)
    Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)
    Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)
    Жашків захотів стати Лас-Вегасом. Черкаська поліція накрила нелегальний гральний заклад (фото)

    У приміщенні на той час перебувало 4 відвідувача. На них поліцейські склали та передали до суду адміністративні протоколи за ч.1 ст. 181 КУпАП (Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях). Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.

    За цим фактом триває досудове розслідування за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Організаторам незаконної діяльності загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу без права обіймати певні посади на рік.

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    Теги: інтернет розслідування Черкащина поліція онлайн-казино азартні ігри
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