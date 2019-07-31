Жертвами нового теракту в Афганістані стали більше 60 осіб



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Рух Талібан заперечує свою причетність до теракту

На дорозі, яка з’єднує афганські міста Герат і Кандагар стався теракт. Об’єктом атаки став автобус – всього загинуло не менше 35 осіб, а іще 27 осіб отримали поранення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Представник поліції провінції Фарах, де сталася атака, заявив про те, що вибуховий пристрій підклали терористи руху Талібан. Ціллю терористів мали стати міжнародні і афганські військові. Проте, жертвами теракту стали в основному жінки і діти.

Речник руху Талібан заявив про те, що бійці даної організації не причетні до атаки в провінції Фарах, яка знаходиться на кордоні із Іраном.

Раніше ООН опублікувала доповідь щодо кількості жертв терактів та збройних конфліктів в Афганістані серед цивільного населення протягом першої половини 2019 року.

Загалом загинуло 1366 осіб, а іще 2446 отримали поранення. Це на 27% менше чим кількість жертв, які були зафіксовані за першу половину 2018 року. Проте в другому кварталі цього року кількість жертв зросла на 27% порівняно із першим кварталом.

Більшість жертв є наслідком атак неурядових сил. До третини всіх жертв від конфлікту в Афганістані складають діти – 327 загиблих і 880 поранених.