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    На Київщині 16-річна дівчина на квадроциклі загубилась у лісі

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    Налякану дівчинку знайшли у лісі під ранок - На Київщині 16-річна дівчина на квадроциклі загубилась у лісі
    Налякану дівчинку знайшли у лісі під ранок
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські разом із небайдужими громадянами розшукали дівчину

    Поліція Київщини розшукала 16-річну дівчину, яка на квадроциклі загубилась в лісі. Масштабна пошукова операція тривала упродовж ночі. Поліцейські відшукали дівчину на відстані понад 20 км від дому.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Про зникнення дівчинки у Вишгородському районі до поліції повідомили схвильовані батьки.

    До пошуків дитини були залучені ювенальні поліцейські, бійці полку поліції особливого призначення, кінологи, працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, особовий склад Вишгородського відділу поліції, лісники та місцева громада.

    Поділившись на групи, поліцейські разом із небайдужими громадянами поквадратно прочісували лісову гущавину та близько 5 ранку виявили покинутий транспортний засіб. За пів кілометра розшукали й налякану дівчину.

    Як з’ясувалось, під час катання у квадроциклі раптом скінчилось пальне. Дівчинка намагалась самотужки повернутись до місця проживання, але заблукала в лісі.

    Нічого лихого з нею не трапилось, жертвою злочинних посягань вона не стала.

    Поліцейські повернули дівчину батькам. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

    Упродовж доби ювенальні поліцейські столичної області розшукали ще чотирьох дітей, які зникли на Київщині. З родинами ювенальна поліція провела профілактичні бесіди щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

    Національна поліція України діти Київщина розшук
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