У Києві дівчинка пішла до репетитора і зникла безвісти (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красна Ніколь Володимирівна, 19.12.2006 року народження

Поліція відкрила провадження за статтею «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній

Поліція Києва розшукує 13-річну дівчинку, яка 12 жовтня ввечері пішла на додаткові заняття та не повернулася додому. Наразі її місцезнаходження невідомо.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення дитини. За словами жінки, її донька 12 жовтня близько 17:00 пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та до теперішнього часу не повернулася. Дівчинка мала при собі мобільний телефон, який зараз вимкнений.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній. Працівники ювенальної превенції, інших служб та додаткові наряди поліції невідкладно розпочали пошук малолітньої.

Розшукується: Красна Ніколь Володимирівна, 19.12.2006 року народження, учениця 8 класу ліцею.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 160-165 см, худої статури, волосся світло-русяве довге, очі сірі.

Була одягнена: чорна куртка, кофта сірого кольору, чорні штани, чорні кросівки. Мала при собі чорний пакет із зошитами з англійської мови. На дівчинці був срібний ланцюжок з кулоном у вигляді половини серця.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчинки повідомити у поліцію за номерами: (063) 064 08 44 або 102.