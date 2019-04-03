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    Суспільство

    ЦВК залишилось порахувати 0,1% протоколів

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    99,90% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 876 293 виборців - ЦВК залишилось порахувати 0,1% протоколів
    99,90% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 876 293 виборців

    Володимир Зеленський набрав 30,23%, а Петро Порошенко - 15,95%

    Центральна виборча комісія станом на 11:50 - 3 квітня - опрацювала 99,90% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. Про це йдеться на сайті ЦВК.

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    «99,90% опрацьованих протоколів є результатами голосування 18 876 293 виборців», - повідомляє ЦВК.

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    Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:

    Володимир Зеленський — 30,23% (5 707 388 виборців);

    Петро Порошенко — 15,95% (3 012 136 виборців);

    Юлія Тимошенко — 13,40% (2 529 096 виборців).

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Як повідомлялося, у Полтавській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненькій, Харківській, Сумській та Черкаській областях уже підраховані усі протоколи.

    Найгірше всього рахують голоси у Київській області.

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