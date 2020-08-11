Житель Миколаївщини викрав вантажівку з медом



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Викрадену вантажівку поліцейські знайшли на околиці села Фото: Нацполіції

Чоловік побачив біля пасіки відкритий автомобіль і вирішив на ньому покататися

Житель одного із сіл Братського району Миколаївської області увечері 10 серпня звернувся в поліцію з повідомленням про викрадення вантажного автомобіля DAF, в якому перебувало 30 бочок з медом. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило головне управління Нацполіції в Миколаївській області.

За його даними, викрадену вантажівку поліцейські знайшли на околиці села. Вона з'їхала з дороги і нахилилася, в результаті з причепа випала половина бочок.

Поліцейські з'ясували, що викрадачем є 19-річний місцевий житель. За його словами, побачивши біля пасіки відкритий автомобіль, він вирішив покататися, але не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і втік.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. Незаконне заволодіння транспортом, яке завдало великої матеріальної шкоди (ч.1 ст. 289 КК).