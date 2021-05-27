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    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)

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    Красиве природне явище можна було спостерігати в різних куточках світу - Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Красиве природне явище можна було спостерігати в різних куточках світу
    Фото: Reuters

    Збіг супермісяця з повним місячним затемненням – дуже рідкісне природне явище

    Жителі багатьох країн могли спостерігали досить за повним місячним затемненням. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters.

    Метаморфози Місяця було добре видно в деяких куточках планети і збіглося з повним місяцем і супермісяцем.

    Зазначимо, що збіг супермісяця з повним місячним затемненням трапляється рідко.

    Побачити повне затемнення можна було в Тихоокеанському регіоні — в Китаї, Японії, Австралії, на західному узбережжі США і Південної Америки, в Росії.

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    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)
    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)

    Відомо, що супермісяць — явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

    Відстань між Землею і Місяцем варіюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів.

    При супермісяці супутник Землі виглядає на 14% більший у діаметрі й на 30% яскравіший.

    Додамо, що в NASA планують створити обсерваторію для прогнозування і моніторингу кліматичних змін та стихійних лих.

    Нагадаємо, що американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

    Теги: космос астрологія природа
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    Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)