Жителі Землі «упіймали» рідкісні метаморфози Місяця (фото)

Красиве природне явище можна було спостерігати в різних куточках світу

Збіг супермісяця з повним місячним затемненням – дуже рідкісне природне явище

Жителі багатьох країн могли спостерігали досить за повним місячним затемненням. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters.

Метаморфози Місяця було добре видно в деяких куточках планети і збіглося з повним місяцем і супермісяцем.

Зазначимо, що збіг супермісяця з повним місячним затемненням трапляється рідко.

Побачити повне затемнення можна було в Тихоокеанському регіоні — в Китаї, Японії, Австралії, на західному узбережжі США і Південної Америки, в Росії.

Відомо, що супермісяць — явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Відстань між Землею і Місяцем варіюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів.

При супермісяці супутник Землі виглядає на 14% більший у діаметрі й на 30% яскравіший.

Додамо, що в NASA планують створити обсерваторію для прогнозування і моніторингу кліматичних змін та стихійних лих.

Нагадаємо, що американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.