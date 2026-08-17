ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами

Європейський Союз розгортає авіацію та пожежні бригади для приборкання стихії

Європейський Союз розгорнув масштабну операцію з підтримки Бельгії та Іспанії після того, як обидві країни активували Механізм цивільного захисту ЄС через поширення руйнівних лісових пожеж, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

«До Бельгії зі Швеції було направлено два літаки з пожежного флоту ЄС «rescEU», а також два вертольоти з Нідерландів, два з Норвегії та два з Німеччини, які надають підтримку місцевим пожежникам у боротьбі з пожежею в регіоні О-Фань. На сьогоднішній день згоріло понад 3 000 гектарів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Іспанії 104 наземних пожежники з 36 транспортними засобами з Франції прийшли на допомогу іспанським пожежникам у регіоні Арагон, де вже згоріло близько 16 000 гектарів.

ЄС також надає підтримку службам екстреної допомоги за допомогою супутникового картографування. Служба управління надзвичайними ситуаціями «Копернікус» задіяна у зв’язку з лісовими пожежами в Бельгії, Іспанії, Греції, Німеччині, Чорногорії, Албанії, Франції, Сербії та Італії, надаючи оперативні карти, які допомагають владі оцінити постраждалі райони та організувати реагування.

«Жодна країна не повинна самотужки боротися з лісовими пожежами. Завдяки нашому Механізму цивільного захисту Європа оперативно направляє літаки, вертольоти та пожежників туди, де вони найбільше потрібні. Цього вікенду в Бельгії та Іспанії європейська солідарність знову проявилася на місцях», – заявила комісар з питань кризового управління Хаджа Лахбіб.

В Єврокомісії наголосили, що сезон лісових пожеж 2026 року вже є надзвичайно важким. На кінець липня площа, що згоріла, вже у два з половиною рази перевищила звичайний рівень для Європи. Завдяки UCPM країни можуть швидко залучити набагато ширший резерв пожежників, літаків та інших ресурсів для реагування на надзвичайні ситуації, коли національні ресурси виявляються недостатніми. Координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації Європейської комісії є серцевиною цієї системи: він приймає запити про допомогу, координує пропозиції від держав-членів та держав-учасниць і підтримує розгортання запропонованих ресурсів. Комісія також співфінансує ці операції.

Нагадаємо, у Бельгії триває боротьба з найбільшою лісовою пожежею в сучасній історії країни, яка вирує з п’ятниці.

Понад 250 пожежників та співробітників служб екстреної допомоги працювали всю ніч у природному заповіднику «Хай-Фенс» поблизу німецького кордону, щоб зупинити поширення пожежі, яка вже знищила 3 тис. га. Пожежники заявили, що в неділю вони значною мірою покладалися на авіацію, щоб взяти пожежу під контроль, при цьому підкріплення прибуває з кількох європейських країн.

Лісові пожежі в Бельгії вирують на вразливих торфовищах і в соснових лісах у регіоні Високі Фенси, які вже зазнали руйнувань від пожеж під час аналогічного періоду спеки та посухи у 1911 році. Це найбільша лісова пожежа в Бельгії з того часу. Наразі жодних будинків не пошкоджено, але мешканців двох сіл евакуйовано, і, за словами влади, пожежа досі не взята під контроль.