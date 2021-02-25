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    Старт вакцинації в Україні: за першу добу зроблено 159 щеплень

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    Першою вакцинованою на Вінниччині стала лікарка Людмила Бойко - Старт вакцинації в Україні: за першу добу зроблено 159 щеплень
    Першою вакцинованою на Вінниччині стала лікарка Людмила Бойко
    Фото: Вінницька ОДА

    Найбільше щеплень у перший день ковід-вакцинації зроблено у Черкаській області

    В Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день жителів Черкаської області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Ситуація в регіонах наступна:

    • Вінницька область - 10 щеплень;
    • Житомирська область - 40 щеплень;
    • Київська область - 19 щеплень;
    • Черкаська область - 80 щеплень;
    • Чернігівська область - 10 щеплень.

    Повідомляється, що побічних ефектів після вакцинації не виявлегно.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

    До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: Чернігівщина лікар Київщина Україна Житомирщина Вінниччина Черкащина щеплення вакцинація коронавірус
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