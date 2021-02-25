Старт вакцинації в Україні: за першу добу зроблено 159 щеплень

Найбільше щеплень у перший день ковід-вакцинації зроблено у Черкаській області

В Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день жителів Черкаської області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Ситуація в регіонах наступна:

Вінницька область - 10 щеплень;

Житомирська область - 40 щеплень;

Київська область - 19 щеплень;

Черкаська область - 80 щеплень;

Чернігівська область - 10 щеплень.

Повідомляється, що побічних ефектів після вакцинації не виявлегно.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

До слова, директор ЮНЕСКО пригрозила 130 країнам, які не почали вакцинацію від коронавірусу.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

Читайте також: