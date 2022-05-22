Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Херсонщину: є загиблі

Рашисти знищують житлові будинки

У Білозерській селищній територіальній громаді Херсонської області троє людей загинуло в результаті обстрілу касетними снарядами, інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

«Білозерська селищна тергромада – енергопостачання, водопостачання та газопостачання в самому смт є; після касетних обстрілів окупантами 21 травня 2022 року є троє загиблих та часткова руйнація 10 приватних будинків», – йдеться у повідомленні.

Відсутнє електропостачання в селищі Таврійське (є зруйновані будинки) та Правдіно (часткова руйнація дитячого садочку). В селі Томина Балка є руйнація 17 приватних будинків.

В тимчасово окупованій російськими військами Херсонській області нападники замінували мости та дороги, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Американські аналітики кажуть, що окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

Напередодні окупанти відкрили шлюзи на захопленій ГЕС. Вода затоплює Нову Каховку.

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