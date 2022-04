Газовий шантаж. Глава Єврокомісії поставила діагноз Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію, пише The Guardian.

«Оголошення «Газпрому» про те, що він в односторонньому порядку припиняє постачання газу споживачам у Європі, є ще однією спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Це необґрунтовано та неприйнятно. І це вкотре показує ненадійність Росії як постачальника газу», – йдеться у повідомленні.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз готовий до такого сценарію.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.