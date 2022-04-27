Газовий шантаж. Глава Єврокомісії поставила діагноз Росії

Шантаж «Газпрому» вкотре показує ненадійність Росії як постачальника газу, – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію, пише The Guardian.

«Оголошення «Газпрому» про те, що він в односторонньому порядку припиняє постачання газу споживачам у Європі, є ще однією спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Це необґрунтовано та неприйнятно. І це вкотре показує ненадійність Росії як постачальника газу», – йдеться у повідомленні.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз готовий до такого сценарію.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

«Ми перебуваємо у тісному контакті з усіма державами-членами. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити альтернативні поставки та максимально можливі рівні зберігання (газопостачання, – ред.) по всьому ЄС», – додала вона.

Очільниця Єврокомісії сказала, що ЄС розробив плани дій на випадок такої ситуації, і що у Брюсселі тривають кризові перемовини координаційної групи з цього питання.

«Ми напрацьовуємо скоординовану відповідь Євросоюзу. Ми також продовжимо роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити альтернативні потоки. І я продовжуватиму працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі. Європейці можуть бути впевнені, що ми єдині і повністю солідарні з державами-членами, які постраждали на тлі цієї нової проблеми. Європейці можуть розраховувати на нашу повну підтримку», – додала Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Однак Росія вранці 27 квітня відновила постачання газу в Польщу. Постачання за ямальським контрактом зросли після того, як учора впали до нуля.

Постачання за ямальським контрактом зросли після того, як учора впали до нуля. Фізичні потоки газу трубопроводом «Ямал-Польща» з Білорусі склали 3,449,688 кВтч/год о 6:22 за центральноєвропейським часом.

А ось Австрія піддалася на шантаж Путіна. Відень прийняв умови газового ультиматуму Кремля. Додамо, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

Як відомо, Європа вже готується до майбутньої зими.

Додамо, що утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна.