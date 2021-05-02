Поліція закрила доступ на Куликове поле в Одесі, офіційна причина – дезінфекція (відео)

Сьогодні у місті пройшли масові жалобні заходи за жертвами подій семирічної давності

Через проведення санітарної обробки після вранішніх масових заходів, присвячених сьомій річниці трагедії 2 травня 2014 року, правоохоронці тимчасово закрили для відвідування громадян площу Куликове поле в Одесі. Про це повідомляє Департамент комунікації поліції Одеської області на своїй сторінці у Facebook. «Просимо всіх з розумінням поставитися до цих заходів – вони спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної інфекції», – підкреслюють правоохоронці.

Як повідомлялося, в центрі Одеси в неділю пройшли заходи, присвячені роковинам трагедії, що сталася в місті 2 травня 2014 року. Нагадаємо, сім років тому в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Шестеро з них загинули від вогнепальних поранень під час вуличного протистояння на Грецькій площа, інші – під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних обставин трагедії. Одне з найбільш резонансних з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Одного з фігурантів «справи 2 травня» – російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в посяганні на територіальну цілісність України – видали РФ в рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є ряд болючих питань, які потребують чесних відповідей. «Хто винен в трагедії 2 травня 2014?» – одне з них.

Раніше повідомлялося, що у звʼязку із сьомою річницею трагічних подій зранку 2 травня правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі.

Також вдень відбувся «Марш захисників міста», учасники якого вшанували пам’ять активістів Ігоря Іванова й Андрія Бірюкова, які загинули 2 травня 2014 року в центрі Одеси.