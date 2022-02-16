Росія висунула Україні нові звинувачення: знайшла на Донбасі масові похованння

Нібито ці поховання окупанти виявили у серпні- жовтні 2021 року

Слідчий комітет РФ звинуватив Україну у жорстокому поводженні з цивільним населенням та використанні летальної зброї проти цивільних на Донбасі, і порушив кримінальну справу. Про це повідомляє слідком РФ.

«Умисел на знищення жителів Донбасу очевидний – російським слідством зафіксовано сотні фактів, що кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни. У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв'язку з бойовими діями, що тривали…», – йдеться у повідомленні.

Слідком РФ порушив кримінальну справу. «Головним слідчим управлінням слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ч.1 ст.356 КК РФ – жорстоке поводження з громадянським населенням, застосування у збройному конфлікті коштів та методів, заборонених міжнародним договором», – зазначається у повідомленні.

Слідком РФ пише, що з квітня 2014 року українські силовики «постійно ведуть обстріл населених пунктів Донбасу, застосовуючи летальне озброєння, призначене для максимально ефективного знищення людей та інфраструктури».

Ці дії, як стверджують у РФ, стали «причиною загибелі та поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті».

Зокрема, російський слідком пише про виявлення п’ять стихійних масових поховань: у районі м.Сніжне, смт Слов'яносербськ, у районі житлового масиву Сокологорівка м.Первомайська, п. Видне-1 неподалік Луганська та на околицях с.Верхньошевирівка Краснодонського району.

Повідомляється, нібито ці поховання окупанти виявили у серпні- жовтні 2021 року.

«З них ексгумовані останки не менше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок невибіркових обстрілів з боку українських озброєних формувань у 2014 році. Серед останків є тіла жінок різного віку», – повідомляє СК Росії.

Нагадаємо, в Одесі на колишньому спеціальному об'єкті «Татарка» виявили 29 могильників жертв НКВС. Цей об'єкт знаходиться на шостому кілометрі Овідіопольської дороги.