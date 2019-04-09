Журналіст розповів про незаконну схему ввезення обладнання з Криму оточенням Курченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завод компанії UBC-Group з виробництва холодильного обладнання Green Cool у Вінниці

Сергій Іванов у своєму блозі зазначає, що правоохоронні органи ігнорують факт контрабанди

Компанія UBC Сool, що входить в UBC Group, власником якої є бізнесмен Ігор Гуменний, завозить в Україну холодильне обладнання для підприємств компаній «Карлсберг», «Сандора» та інших за підробними документами. Про це в своєму блозі «Курченковський послід» пише журналіст Сергій Іванов.

Згідно з даними митної бази, обладнання, яке було вироблено в Криму, поставляється в Україну і країни Європи російською компанією ТОВ ТД «Холодильне обладнання» з Бєлгородської області. Однак за фактом на цьому підприємстві ніякого виробництва не зафіксовано.

«Там просто переклеюють бірки на вироблене в Криму обладнання, для експорту з РФ в Україну і ЄС. За вказаною адресою немає виробничих потужностей», - пише журналіст.

У блозі зазначається, що правоохоронні органи ігнорують факт контрабанди.

Іванов відзначає, що Ігор Гуменний раніше володів групою компаній «Експогаз», відомою тим, що саме там починав свою кар'єру бізнесмен Сергій Курченко. Нині «Експогаз» входить в бізнес-групу Курченко, а Гуменний тим часом активно розвиває свою мережу в Росії, відкривши завод в Татарстані і ресторан в Санкт-Петербурзі. В Україні у підприємця три заводи, один з яких в Криму, місто Красноперекопськ.

«Курченко за допомогою російської влади прикриває бізнес Гуменного в окупованому Криму і сприяє його розвитку на території РФ, Гуменний на паритетних умовах займається виробництвом і виведенням грошей в готівку ... Географічне розташування активів UBC Group - Крим, Харків, Вінниця - створило практично необмежені можливості для здійснення неконтрольованого державою обороту фінансів в єдиній корпоративній системі з Росії в Україну і навпаки», - пише журналіст.

«Я не чекаю, що цим зацікавиться Антимонопольний комітет, органи фінансового контролю та СБУ. Люди, заводи яких відкриває прем'єр, стабільно залишаються в цій країні недоторканими», - додає автор блогу.