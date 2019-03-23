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    Кримінал

    Генпрокуратура викликала Курченка на допит

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    Олігарх-утікач Сергій Курченко - Генпрокуратура викликала Курченка на допит
    Олігарх-утікач Сергій Курченко

    Курченку необхідно з’явитися 26 березня о 14 годині до слідчого в особливо важливих справах ГПУ

    Генеральна прокуратура України викликає наближеного до екс-президента Віктора Януковича олігарха Сергія Курченка на допит на 26 березня.

    Повістка про виклик оприлюднена на сайті ГПУ.

    «Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 26.03.2019 о 14 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А», - йдеться у повістці.

    Олігарха-втікача викликають як підозрюваного в кримінальному провадженні про створення та забезпечення діяльності злочинної організації, привласнення майна, а також легалізації незаконно отриманих доходів та ухилення від сплати податків.

    Як повідомлялося, раніше в ГПУ заявляли, що спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд грн.

    Раніше повідомлялося, що, активи «Брокбізнесбанку» Курченка продадуть на аукціоні у березні.

    22 березня активи банку Курченка пішли з молотка за 15,6 млн грн.

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