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    Політика

    Луценко доручив активізувати розслідування справи Курченка

    • Розсилка
    Луценко доручив активізувати розслідування справи Курченка

    Генпрокуратура, напевно, поспішає завершити одне з найбільших розслідувань ще до приходу до влади нового президента

    Генеральний прокурор доручив в розслідуванні злочинів, в яких головним підозрюваним є бізнесмен Сергій Курченко,  провести інвентаризацію справи, посилити групу прокурорів, та передати АРМА Український медіа холдинг. Про такі результати вчорашньої наради Юрія Луценка повідомляє прес-служба ГПУ.

    Так, генпрокурор Луценко в ході наради з групою слідчих і прокурорів наголосив на необхідності активізації розслідування.

    «З цією метою генпрокурор доручив: значно посилити групу прокурорів у КурченкоГейт, звернутися до суду з клопотанням про передачу в управління агентству АРМА активів групи компаній" Український медіа холдинг "... Провести інвентаризацію матеріалів, (щоб «миші» не з‘їли зібрані докази), відрядити прокурорів за кордон з метою забезпечення арештів виявлених активів фігурантів КурченкоГейт в іноземних юрисдикціях, активізувати роботу прокурорів і слідчих в напрямку встановлення інших причетних осіб, злочинним шляхом здобутих коштів і майна ", - уточнили в Генпрокуратурі.

    kurchenko
    kurchenko

    Луценко пообіцяв забезпечити захист слідчих і прокурорів «від будь-якого політичного або інформаційного тиску».

    «Триває розслідування, в ході якого перевіряється причетність інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються С.Курченко і пов'язаним з ним особам», - додали в Генпрокуратурі.

    Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Генпрокуратура повідомила, що завершила розслідування щодо українського бізнесмена Курченко, який підозрюється в скоєнні ряду злочинів в складі угруповання побіжного екс-президента В.Януковича. Про підозрі повідомлені 98 осіб, в тому числі 12 посадовців міністерств і відомств.

    Тоді ж ГПУ в рамках цієї справи оголосила підозри екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, екс-керівнику НБУ Валерії Гонтарєвій, міністру екології часів Януковича Миколі Злочевському та чинному заступнику голови АП Олексію Філатову. Заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик заявив, що вони є фігурантами справи Курченка.

    Але пізніше речник ГПУ Олександр Лисенко заперечив це, заявивши, що в "справі Курченко" в ЕРДР немає зареєстрованих підозр щодо цих топ-чиновників.

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