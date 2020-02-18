Журналіст Семена перебуває на підконтрольній Україні території, - омбудсмен



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28 січня 2020 року Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості Фото: Радіо Свобода

Людмила Денісова зазначила, що він зараз у безпеці і прямує до Києва

Журналіст Микола Семена перебуває на підконтрольній Україні території. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, нарешті перебуває на контрольованої урядом України території», - написала вона.

Денісова зазначила, що він зараз у безпеці і прямує до Києва.

Як відомо, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.