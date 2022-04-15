Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок

Російський військовий-окупант Роман Биковський разом із дружиною Ольгою, яка заохочувала його знущатися з українок

Зараз російський військовий у шпиталі, а його дружина відмовляється від детального спілкування з пресою

Журналісти встановили ім'я та прізвище й показали на фото російського військового, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Ним виявився 27-річний Роман Биковський. Його дружину звуть Ольга. Обидва народилися та мешкають у Орловській області РФ.

У Ольги Биковської неї є діти – у 2017 році вона стала мамою, про що повідомила публічно.

У соціальній мережі жінка, яка прямо дозволила своєму чоловікові знущатися з українських дівчат, написала, що головні цінності її життя – це родина та діти.

Сам Биковський, як дізналися журналісти-розслідувачі, проходив у 2016 році строкову службу.Служив у Оперативній дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка в Росії вважається елітною.

Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Орієнтовно – з 2018-го року. В Криму жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

Сам Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область.

Його дружина підтвердила «Радіо Свобода», що він перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.