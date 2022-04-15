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    Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок

    Російський військовий-окупант Роман Биковський разом із дружиною Ольгою, яка заохочувала його знущатися з українок - Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок
    Російський військовий-окупант Роман Биковський разом із дружиною Ольгою, яка заохочувала його знущатися з українок
    фото: Скріншот із відео

    Зараз російський військовий у шпиталі, а його дружина відмовляється від детального спілкування з пресою

    Журналісти встановили ім'я та прізвище й показали на фото російського військового, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Ним виявився 27-річний Роман Биковський. Його дружину звуть Ольга. Обидва народилися та мешкають у Орловській області РФ.

    У Ольги Биковської неї є діти – у 2017 році вона стала мамою, про що повідомила публічно.

    У соціальній мережі жінка, яка прямо дозволила своєму чоловікові знущатися з українських дівчат, написала, що головні цінності її життя – це родина та діти.

    Сам Биковський, як дізналися журналісти-розслідувачі, проходив у 2016 році строкову службу.Служив у Оперативній дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка в Росії вважається елітною.

    Після закінчення строкової служби військовослужбовець з дружиною та новонародженим сином переїхали в окупований Росією Крим. Орієнтовно – з 2018-го року. В Криму жінка, яка на перехопленому СБУ записі розмови радила своєму чоловікові ґвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми.

    Сам Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він через 4 роки перевіз власну сім'ю. А згодом – в 2022-му році – пішов воювати в сусідню Херсонську область.

    Його дружина підтвердила «Радіо Свобода», що він перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

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    Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок
    Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок
    Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок
    Радіо Свобода

    Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

    Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.

    Теги: росія окупанти війна
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    Журналісти встановили особу окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок