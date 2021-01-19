Лукашенко в нічній сорочці теж пірнув в ополонку (відео)

Лукашенко у довгій білій сорочці тричі занурився в ополонку з головою

Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у водохресних купаннях.

Відео опублікував Telegram-канал «Пул Першого».

На поширених кадрах білоруський лідер у довгій білій сорочці тричі занурився в ополонку з головою.

Процес супроводжувався гавкотом його шпіца.

Після цього він виголосив релігійне звернення.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку в Підмосков'ї. Представник Кремля Дмитро Пєсков нагадав, що глава держави протягом декількох років занурюється в ополонку на Водохреще.

Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку. Зокрема мер Києва Віталій Кличко пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Рятувальники нагадали правила безпечного святкування. Лікарі зазначають, що тим, хто переніс Сovid-19, не варто пірнати в ополонку.