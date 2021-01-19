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    Лукашенко в нічній сорочці теж пірнув в ополонку (відео)

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    Олександр Лукашенко в нічній сорочці пірнув в ополонку - Лукашенко в нічній сорочці теж пірнув в ополонку (відео)
    Олександр Лукашенко в нічній сорочці пірнув в ополонку

    Лукашенко у довгій білій сорочці тричі занурився в ополонку з головою

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв участь у водохресних купаннях.

    Відео опублікував Telegram-канал «Пул Першого».

    На поширених кадрах білоруський лідер у довгій білій сорочці тричі занурився в ополонку з головою.

    Процес супроводжувався гавкотом його шпіца.

    Після цього він виголосив релігійне звернення.

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін занурився в ополонку в Підмосков'ї. Представник Кремля Дмитро Пєсков нагадав, що глава держави протягом декількох років занурюється в ополонку на Водохреще.

    Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу.  Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку. Зокрема мер Києва Віталій Кличко пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

    Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

    Рятувальники нагадали правила безпечного святкування. Лікарі зазначають, що тим, хто переніс Сovid-19, не варто пірнати в ополонку. 

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    Теги: церква Олександр Лукашенко Путін хрещення Свято Водохреща
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