У Білорусі забрали право проводити чемпіонат світу з хокею

В IIHF вважають, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб, глядачів і журналістів

Чемпіонат світу 2021 року повинен пройти з 21 травня по 6 червня

Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомив, що Рада керуючих ухвалила рішення перенести чемпіонат світу з хокею 2021 року з Мінська (Білорусь).

В офіційній заяві, зокрема, зазначено, що турнір перенесли через заходи безпеки, пов'язані як з коронавірусом, так і політичною ситуацією в країні.

Зокрема, влада Білорусі не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб, глядачів і журналістів

Нагадаємо, що турнір мав пройти в Латвії та Білорусі. Поки що IIHF очікує, що весь турнір пройде в столиці Латвії Ризі, але це рішення ще може бути зміненим.

Чемпіонат світу 2021 року повинен був пройти з 21 травня по 6 червня. У 2020 році турнір повинна була прийняти Швейцарія, але змагання скасували через коронавірус.