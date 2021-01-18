  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білорусі забрали право проводити чемпіонат світу з хокею

    • Розсилка
    В IIHF&nbsp;вважають, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб, глядачів і журналістів - У Білорусі забрали право проводити чемпіонат світу з хокею
    В IIHF вважають, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб, глядачів і журналістів

    Чемпіонат світу 2021 року повинен пройти з 21 травня по 6 червня

    Міжнародна федерація хокею (IIHF) повідомив, що Рада керуючих ухвалила рішення перенести чемпіонат світу з хокею 2021 року з Мінська (Білорусь).

    В офіційній заяві, зокрема, зазначено, що турнір перенесли через заходи безпеки, пов'язані як з коронавірусом, так і політичною ситуацією в країні.

    Зокрема, влада Білорусі не може гарантувати безпеку для команд, офіційних осіб, глядачів і журналістів

    Нагадаємо, що турнір мав пройти в Латвії та Білорусі. Поки що IIHF очікує, що весь турнір пройде в столиці Латвії Ризі, але це рішення ще може бути зміненим.

    Чемпіонат світу 2021 року повинен був пройти з 21 травня по 6 червня. У 2020 році турнір повинна була прийняти Швейцарія, але змагання скасували через коронавірус.

    Теги: Білорусь чемпіонат світу Олександр Лукашенко хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies