Під Києвом грабіжники напали на будинок пенсіонерів, є жертви

Поліція встановлює обставини нападу на подружжя в Русанові

15 липня близько 4 години ранку у селі Русанів у Броварському районі троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження. Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію.

На місці працювали слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.

Як повідомлялося, на Київщині перед судом постануть учасники озброєної банди. Злочинне угруповання, яке складалося з п’яти осіб, здійснювало напади на заможних мешканців Бучанського району. Лиходії за допомогою розпечених прасок змушували своїх жертв віддавати їм останні цінності, а також зловмисники викрадали транспортні засоби.

Також за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів поліція Київщини розшукує учасників злочинного угруповання: Олександра Оверченка, 1978 року народження, та Максима Дожанка, 1997 року народження. 42-х та 24-річний уродженці Чернігівщини здійснювали на території Київщини та інших областей озброєні напади на приватні домоволодіння, які супроводжувалось знущаннями і катуванням потерпілих.