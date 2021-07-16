На Київщині молодик кидався з ножем на поліцейського

Правоохоронці вилучили ніж, із яким на них кидався чоловік

Правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство і самі ледь не постраждали

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції затримали смт Коцюбинське місцевого дебошира. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від схвильованої жінки про те, що в квартирі в селищі Коцюбинське син вчиняє проти неї домашнє насильство. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що між матір'ю та її сином трапилася сімейна сварка. Поліцейські, що прибули на дану подію намагалися врегулювати конфліктну ситуацію, однак зловмисник накинувся з ножем на одного із правоохоронців.

Поліцейському вдалося уникнути тяжких ушкоджень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2, ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у Вишгородському районі Київщини чоловік убив гантеллю свою матір і намагався покінчити життя самогубством. Поліцейські з’ясували, що між сином та його матір’ю виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив залізну гантель та завдав нею близько двадцяти ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.

А в селі Підгірці молодик через ревнощі побив колишню кохану та завдав множинні поранення ножем свому товаришу.

На Житомирщині 15-річна дівчина підозрюється у вбивстві 14-літнього підлітка.