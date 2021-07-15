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    У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія (відео)

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    Стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав - У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія (відео)
    Стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав
    Фото: «Днепр оперативный»

    Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні

    У Дніпрі 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію автівки Chevrolet та втік. Про це повідомляє «Днепр оперативный».

    Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі.

    Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.

    Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили.

    У Дніпрі оголошено план перехоплення. Зловмисника розшукують.

    Нагадаємо, чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці, поранивши полісмена та цивільного. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

    Теги: кримінал Дніпро автомобіль стрілянина
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    У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія (відео)