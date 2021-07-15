У центрі Дніпра невідомий впритул вистрілив у водія (відео)

Стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав

Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні

У Дніпрі 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію автівки Chevrolet та втік. Про це повідомляє «Днепр оперативный».

Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі.

Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.

Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили.

У Дніпрі оголошено план перехоплення. Зловмисника розшукують.

Нагадаємо, чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі столиці, поранивши полісмена та цивільного. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.