ЗМІ дізналися, кого призначать на місце Маккейна в Сенаті
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Очікується, що Дусі та Кайл зроблять офіційне оголошення у Фініксі
Губернатор Арізони Даг Дусі призначить колишнього сенатора Джона Кайла на місце померлого Джона Маккейна у Сенаті.
Про це повідомляє The New York Times.
Видання зазначає, що кандидатура Джона Кайла є прийнятною як для прихильників Джона Маккейна, так і президента США Дональда Трампа.
Очікується, що Дусі та Кайл зроблять офіційне оголошення у вівторок, 4 вересня вранці за місцевим часом в американському місті Фінікс.
Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора.
Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Джоном Маккейном.
Джерело: Українська правда