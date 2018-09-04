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    ЗМІ дізналися, кого призначать на місце Маккейна в Сенаті

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    ЗМІ дізналися, кого призначать на місце Маккейна в Сенаті

    Очікується, що Дусі та Кайл зроблять офіційне оголошення у Фініксі

    Губернатор Арізони Даг Дусі призначить колишнього сенатора Джона Кайла на місце померлого Джона Маккейна у Сенаті.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Видання зазначає, що кандидатура Джона Кайла є прийнятною як для прихильників Джона Маккейна, так і президента США Дональда Трампа.

    Очікується, що Дусі та Кайл зроблять офіційне оголошення у вівторок, 4 вересня вранці за місцевим часом в американському місті Фінікс.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. У місті Аннаполіс на території Військово-морської академії США пройшли похорони сенатора.

    Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Джоном Маккейном.

    Джерело: Українська правда

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