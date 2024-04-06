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ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією

Дарія Демяник
glavcom.ua
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Раніше Кіпер казав, що інформація про нібито його призначення є маніпуляцією для створення дискомфорту у роботі
фото з відкритих джерел

Звільнення Костіна разом з низкою інших кадрових рішень, які потребують участі парламентарів, Верховна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня

Президент України Володимир Зеленський узгодив заміну генпрокурора України Андрія Костіна. Про це пише ZN.UA із посиланням на джерела у керівництві фракції «Слуга народу», ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора начебто пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак.

«Президент не у захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває», – поділилося спостереженнями джерело ZN.

Як пише ZN.UA, сім'я потенційного очільника Генпрокуратури проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти «Схем» ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області».

Також за інформацією депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва, Олег Кіпер, перебуваючи на посаді прокурора Києва, неодноразово відвідував РФ після початку російсько-української війни, здійснив кілька «дивних» поїздок до Білорусі, а також мав «сімейні зв'язки з країною-агресором».

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Олега Кіпера за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це повідомила «Центру публічних розслідувань» прессекретарка очільника ОВА Юлія Колтак.

«Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію у публічний простір», – зазначила вона.

На відповідні запити журналістів щодо оприлюднення декларацій Олега Кіпера, НАЗК не відповіло. При цьому агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА. За інформацією журналістських розслідувань та інформацією YouControl, з-поміж багатьох об’єктів нерухомості та автотранспорту Олег Кіпер має відношення до мегаватної сонячної електростанції «Хриплин – 5» в Івано-Франківській області, де він починав свій прокурорський шлях.

«До Кіпера на Банковій особливе ставлення. Для підтвердження цієї тези достатньо згадати, що за одне і те ж порушення – виїзд за кордон під час війни – з посади заступника генпрокурора звільнили Олексія Симоненка, а Кіпера перевели на іншу посаду. Більш того – зберегли за ним місце у прокуратурі! Яким чином? Кіпер мобілізувався і був відряджений указом президента на керівництво Одеською ОВА», – пише ЗМІ.

Звільнення Костіна разом з низкою інших кадрових рішень, які потребують участі парламентарів, Верховна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня. Олег Кіпер почав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Працював на Одещині, в Івано-Франківській області, останні роки – у Києві. Був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. У 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади», але через суд домігся рішення, що його люстрація була «безпідставною».

Читайте також: Глава Одеської ОВА Олег Кіпер: Пропозицій стати генеральним прокурором не отримував
Теги: Офіс Генерального прокурора чиновник Володимир Зеленський розслідування президент Андрій Єрмак звільнення Андрій Костін

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