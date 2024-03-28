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Відправлення військ до України. США відповіли, чи підтримують Францію у цьому питанні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відправлення військ до України. США відповіли, чи підтримують Францію у цьому питанні
За словами речника Держдепу США, Франція є давнім союзником США
фото: Reuters

Вашингтон і Париж співпрацюють разом у багатьох питаннях, які стосуються України

Сполучені Штати Америки «плідно працюють» з президентом Франції Емманюелем Макроном у сфері підтримки України. Проте Сполучені Штати не змінюють свою позицію щодо відправлення своїх військових до України. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу журналісти попросили Міллера прокоментувати повідомлення про те, чи справді американські посадовці були «розлючені» заявами Макрона щодо відправлення західних військових до України. Представник Держдепу зауважив, що не може коментувати це. 

«Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська до України», – наголосив Міллер. 

За його словами, Франція є давнім союзником США і вони «плідно працюють» з Макроном над низкою питань. Зокрема, й щодо підтримки України.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Згодом одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні.

Також Президент Франції Емманюель Макрон розглядає п'ять сценаріїв участі французьких військ у війні України з росією. Деякі з них передбачають прямі зіткнення з російськими військами. ЗМІ пишуть, що ці сценарії можуть призвести до різного ступеня ескалації війни, а деякі з них залишаються малоймовірними.

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Теги: солдат президент Еммануель Макрон Париж Франція Німеччина

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