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На Буковині п'яний депутат міськради здійснив смертельну ДТП – прокуратура

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Буковині п'яний депутат міськради здійснив смертельну ДТП – прокуратура
Місцевий депутат, керуючи автомобілем марки «Audi-A6» у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 43-річну жінку
фото: Чернівецька обласна прокуратура

Посадовець збив на смерть жінку і залишив місце злочину

Депутату Сокирянської міської ради оголосили підозру у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного спʼяніння. Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Як стало відомо, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 березня 2024 року близько 20:00, у місті Сокиряни Дністровського району Чернівецької області.

«Місцевий депутат, керуючи транспортним засобом марки «Audi-A6» у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка йшла назустріч автомобілю із велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, потерпіла загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а водій з місця події втік.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав депутата Тячівської райради Івана Токара винним у вчиненні важкої ДТП, унаслідок якої травмувалась неповнолітня. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та уник тюремного ув’язнення, суд замінив його на іспитовий термін.

Івану Токару призначили 4 роки тюремного ув’язнення з річною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від основного покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Стало відомо, що працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України Андрія Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.

За даними ДБР, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

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Теги: вирок розслідування автомобіль водій прокурор смерть райради депутат

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