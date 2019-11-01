Якщо країна хоче бути сильною, то вона зобов'язана мати сильну та сучасну митницю

Анатолій Макаренко Колишній голова Державної митної служби

Анатолій Макаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головним індикатором правильного, ефективного вектора розвитку митної системи країни будуть найближчі кадрові рішення - призначення керівників митниць

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Вряд ли, идя на кадровый конкурс, Максим Нефедов предполагал, какое хлопотное хозяйство ему достанется вместе с победой.

После лихолетья нахождения в составе недобропамятного Минсдоха, а потом уже почти почившей в той же недоброй памяти Фискальной службы, таможня, как государственный институт, потеряла практически всё. Разрушенная инфраструктура и деморализованные, демотивированные кадры - вот что досталось новому руководителю.

Из года в год чья-то рука иногда грубо и грязно, а зачастую осознанно и настойчиво убивала таможенную систему страны. В обществе создавался образ «тотальной коррупции на таможне». Реальная тотальная коррупция НА ГРАНИЦЕ подменялась образом этакого вселенского «зла» - людей в таможенных погонах. За этой ширмой очень удобно прятались все реальные конечные бенефициары контрабанды - частосменяемые руководители ГФС, властные политики, силовики всех мастей.

Но, после нескольких лет почти безнадежной борьбы немногих «аматоров», правительство Гройсмана (бывшему Премьеру за это пожизненный респект) приняло решение - вернуть стране таможню.

И наконец пришел день сегодняшний, когда новой таможни еще нет, но «рулить» ею уже пытаются все. И советуют все - от политиков высшего ранга с Печерских холмов до девушек из косметических салонов. Толпы «экспертов» штурмуют информационное пространство и кабинеты главного офиса таможни. Подняла голову шантрапа, которая ещё недавно уничтожала таможню, превращая её в коррупционную индустрию Януковича. Все в одночасье кинулись «помогать» Нефедову. И за этой «помощью», на мой взгляд, прячется, как правило, одна идея - собственная корысть. Кто-то хочет быть красивым на телеэкране, кто-то влиятельным «на таможне». Слишком хорошо знаю многое и многих, чтобы так судить.

Сказать, что во всем и всегда поддерживаю Главу Таможенной Службы, наверное, будет неправдой. Злюсь на прежнее засилье силовиков и слабое противостояние всяким «Бастионам» и «оперативно-войсковым группам» в зонах таможенного контроля. Не понимаю, к чему толпы лжеэкспертов, кружащих вокруг кабинета Главы ГТСУ. Возмущаюсь медленным разворачиванием новой штатной структуры. Сомневаюсь в удачном подборе будущих «победителей» на должности заместителей главы таможни. И, конечно, переживаю за судьбы тысяч профессиональных и достойных таможенников, наблюдая, как нечесть потоком прет в штаты «Новой таможни», а кадровые собеседования проводят некие юноши и барышни с непонятной биографией и полномочиями. Многое не понимаю, не согласен, сделал бы по-другому. Но, не факт, что тоже бы не ошибался и не был бы объектом упреков и обид. Такая уж миссия у любого руководителя любого ведомства. Не быть удобным для всех.

Но, считаю, что стратегия развития службы, выбранная руководством таможни, верна. Минимизация человеческого фактора при решении вопросов таможенного контроля. Избавление от участия в нем силовиков и влияния политического лобби. Сохранение профессиональных кадров. Восстановление международного сотрудничества. Обновление и совершенствование нормативной базы. Налаживание коммуникации по вертикали Минфин-Минэкономики-Таможенная Служба. Открытость для бизнеса и общества. Мне кажется, это и многое другое делается настойчиво и поступательно.

Времени у всех нас не так много и все мы хотим результат сегодня и сейчас. На мой взгляд, главным индикатором правильного, эффективного вектора развития таможенной системы страны будут ближайшие кадровые решения - назначение руководителей таможен. Именно эти люди сделают или не сделают главную работу - формирование фундамента системы - новых таможен. Надеюсь, Министерство финансов, руководство ГТСУ смогут и здесь сохранить тренд на позитивные перемены.

Если страна хочет быть сильной, она обязана иметь сильную, современную, достойную таможню.

Джерело: блог Анатолія Макаренка

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