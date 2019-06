ЗМІ: Прес-секретарем президента може стати журналістка, яка раніше заявляла про сексуальні домагання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Юлія Мендель Фото: Facebook / Iuliia Mendel

2016-го Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання

Журналістка Юлія Мендель, ймовірніше за все, виграла конкурс на прес-секретаря новообраного президента Володимира Зеленського. За даними джерел theБабеля, офіційні результати конкурсу оголосять найближчими днями.

Раніше про її призначення на своїй сторінці у Facebook написав користувач під імʼям Ілля Осадчук.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, навчалася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів до Єльського університету, США. Там вона отримала важливі зв'язки та зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрумами. За рік до цього, у 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси вона та ще дев'ять журналістів з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

У 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей пост зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки — колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. «Товаришує» вона й з заступником голови Адміністрації президента, в минулому сценаристом «Студії «Квартал-95» Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував «ЗеКоманду» під час передвиборчої кампанії.

Пости Мендель у Twitter зважені та майже безособові. Останнім часом вона, як і всі українські журналісти, багато писала про президентські вибори та їхніх головних учасників — Зеленського, Порошенка, Тимошенко. У попередні роки Мендель закликала звільнити Надію Савченко з російського полону, писала про проблеми учасників АТО, публікувала селфі з відомими політиками та журналістами.