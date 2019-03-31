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    Суспільство

    Вакарчук приєднався до флешмобу на підтримку кримських татар

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    <p>&laquo;Я солідарний з кримськими татарами&raquo;, - заявив Вакарчук</p> - Вакарчук приєднався до флешмобу на підтримку кримських татар

    «Я солідарний з кримськими татарами», - заявив Вакарчук

    В окупованому Криму ФСБ РФ заарештувало 23 кримськотатарських активіста у справі Хізб ут-Тахрір

    Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук приєднався до флешмобу і підтримав кримськотатарських активістів, заарештованих в окупованому Криму після масових обшуків і затримань російських силовиків.

    Про це повідомляє телеканал ATR.

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    «Я солідарний з кримськими татарами», - заявив Вакарчук.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму усім 23 кримськотатарським активістам, затриманим ФСБ РФ у справі Хізб ут-Тахрір, винесли запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня.

    Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

    Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. 

    За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

    Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

    Зараз українські дипломати проводять зустрічі з міжнародними партнерами з приводу нової хвилі переслідувань кримських татар. Діяльність Хізб ут-Тахрір не заборонена в Україні.

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