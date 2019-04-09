Святослав Вакарчук станцевал на сцене Львовской оперы



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Лидер группы «Океан Ельзи» дал концерт с симфонический оркестром во Львове

Святослав Вакарчук находится в туре под названием «Святослав Вакарчук с оркестром», который стартовал в Одессе.

«Большинство своих песен я обычно пишу под рояль и более 20 лет моего творчества мечтал однажды спеть их на сцене именно так, как они и были созданы. Уже в апреле эта моя мечта свершится: мы проведем серию концертов в крупных городах Украины в формате, когда я спою наши песни, аккомпанируя себе за роялем. Помогать мне будет камерный оркестр под управлением Милоша Елича», - признавался Святослав Вакарчук накануне тура.

Во время концерта во Львове Вакарчук зажег публику не только песнями, но и танцами на сцене. Фрагмент видео опубликовано на странице группы «Океан Ельзи» в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 8 Апр 2019 в 12:08 PDT

Зрители пишут, что таких ярких танцев от музыканта еще не видели.