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    Шоу-биз

    Святослав Вакарчук станцевал на сцене Львовской оперы

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    Святослав Вакарчук станцевал на сцене Львовской оперы

    Лидер группы «Океан Ельзи» дал концерт с симфонический оркестром во Львове

    Святослав Вакарчук находится в туре под названием «Святослав Вакарчук с оркестром», который стартовал в Одессе.

    «Большинство своих песен я обычно пишу под  рояль и более 20 лет моего творчества мечтал однажды спеть их на  сцене именно так, как они и  были созданы. Уже в апреле эта моя мечта свершится: мы  проведем серию концертов в  крупных городах Украины в формате, когда я спою наши песни, аккомпанируя себе за роялем. Помогать мне будет камерный  оркестр под управлением Милоша Елича», - признавался Святослав Вакарчук накануне тура.

    Во время концерта во Львове Вакарчук зажег публику не только песнями, но и танцами на сцене. Фрагмент видео опубликовано на странице группы «Океан Ельзи» в Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

    Зрители пишут, что таких ярких танцев от музыканта еще не видели.

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