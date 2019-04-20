Вакарчук закликав українців прийти на виборчі дільниці у вишиванках



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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук

«Україна в нас одна!», - заявив Вакарчук

Відомий співак та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук закликав українців прийти на виборчі дільниці 21 квітня у вишиванках.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна!», - заявив Вакарчук.

Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна! #голосуюзаУкраїну pic.twitter.com/v8BGaghCsK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 апреля 2019 г.

Раніше Вакарчук записав відеозвернення, у якому заявив, що протягом всієї президентської кампанії зміст підміняється формою і закликав українців вимагати змісту від кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, в Україні «день тиші». Сьогодні агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.