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    Політика

    Вакарчук закликав українців прийти на виборчі дільниці у вишиванках

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    Лідер гурту &laquo;Океан Ельзи&raquo;&nbsp;Святослав Вакарчук - Вакарчук закликав українців прийти на виборчі дільниці у вишиванках
    Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук

    «Україна в нас одна!», - заявив Вакарчук

    Відомий співак та лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук закликав українців прийти на виборчі дільниці 21 квітня у вишиванках.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна!», - заявив Вакарчук.

    Раніше Вакарчук записав відеозвернення, у якому заявив, що протягом всієї президентської кампанії зміст підміняється формою і закликав українців вимагати змісту від кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

    Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

    У суботу, 20 квітня, в Україні «день тиші». Сьогодні агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

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