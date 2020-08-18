Польща почала приймати перших біженців з Білорусі



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У Польщі говорять, що не закликають до виїзду з Білорусі, а просто гарантують безпеку

Польща відкрита для всіх, хто відчуває загрозу, - заступник міністра закордонних справ Польщі

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач в ефірі RMF FM.

«Є різного роду прохання, поки одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни Польща відкрита, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу», - заявив він.

Пшідач зазначив, що такий виняток не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

«Є випадки, коли останнім часом особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали», - додав він.

Як повідомлялося, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Також 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Раніше повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

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