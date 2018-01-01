Сьогодні у Дубаї відбудеться зустріч Волкера і Суркова: про що говоритимуть

Одним із питань обговорення Волкера і Суркова стане звільнення заручників на Донбасі

Сьогодні, 26 січня, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітись у Дубаї з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Він збирається обговорити з помічником Путіна відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі і звільнення заручників. Про це Волкер заявив в інтерв’ю



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Одним із питань обговорення Волкера і Суркова стане звільнення заручників на Донбасі

Сьогодні, 26 січня, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер планує зустрітись у Дубаї з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Він збирається обговорити з помічником Путіна відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі і звільнення заручників. Про це Волкер заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Перш за все, щодо зустрічі з паном Сурковим, я сподіваюся викласти бачення США щодо того, що ми можемо зробити, аби пришвидшити завершення конфлікту. Це вимагатиме від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, зрештою мають бути розформовані», – сказав Волкер.

За його словами, ще одним із-поміж інших питань обговорення із Сурковим стане звільнення заручників.

«Багато людей досі утримуються на окупованих територіях і, як ви вже сказали, прямо в Росії. Звичайно, я планую порушити це питання. Не думаю, що це те, чим пан Сурков займався особисто, але сподіваюся, що вони передадуть повідомлення про важливість продовжувати звільнення утримуваних осіб з обох боків як крок для зміцнення довіри і підґрунтя для досягнення порозуміння», – зазначив Волкер.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії.

Також президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

До слова, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

Волкер також запевняв, що США не будуть вести переговори про Україну без України.