Вбивство хірурга в центрі Києва: слідчі скерували справу до суду

Убивцям загрожує до 15 років позбавлення волі

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, які 2 лютого 2020 року застрелили пластичного хірурга на вулиці Саксаганського в Києві.

Окрім умисного вбивства, підозрюваним інкримінують незаконне зберігання зброї та підробку документів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Заступник начальника слідчого управління – начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи поліції Києва, Юрій Гороховських розповів подробиці справи: «Відразу на розшук та затримання ймовірного підозрюваного були орієнтовані усі поліцейські наряди. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку з’ясували, що чоловік діяв у змові з іншим фігурантом. Після скоєного спільники переховувались від правоохоронних органів, а один із них за допомогою підробленого паспорта намагався покинути територію України. Через два тижні разом із прикордонниками в аеропорту міста Одеса ми затримали правопорушника, який стріляв у лікаря, а його спільника – у місті Києві. Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі».

У ході досудового розслідування слідчі також з’ясували, що правопорушники тривалий час стежили за потерпілим. Окрім того, вони орендували транспортні засоби, аби пересуватись містом, та незаконно придбали вогнепальну зброю та декілька мобільних телефонів.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, з обвинувальним актом до суду.

Затриманим загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 лютого 2020 року ввечері у центрі Києва було застрелено пластичного хірурга Андрія Сотника.

Досудове розслідування було завершено у грудні 2020 року.

Читайте також: