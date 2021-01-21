Вбивство Дарини Лук'яненко: прокуратура наполягає на довічному позбавленні волі та готує апеляцію

В апеляції прокурори будуть наполягати на довічному ув'язненні для Миколи Тарасова, який жорстко вбив 11-річну Дарину Лук'яненко

Зараз готується апеляційна скарга на м'якість призначеного покарання

В Одеській області прокуратура наполягатиме на довічне позбавлення волі для жорстокого вбивці 11-річної Дарини Лук'яненко. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Слід зазначити, що 20 січня Миколу Тарасова засудили на 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

На оскарження рішення суду у прокурорів є 30 днів. Сьогодні у прокуратурі заявили, що вони вже готують апеляційну скаргу. У ній вони будуть наполягати на довічному ув'язненні для Миколи Тарасова.

«Під час судового розгляду вину засудженого у скоєнні інкримінованих йому злочинів доведено у повному обсязі. Однак, прокурори не погоджуються з вироком суду першої інстанції, оскільки 15 років позбавлення волі за вчинення зухвалого вбивства малолітньої дитини не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину. Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї. 21 червня дитину похоронили.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили у смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртка і зникла.