Подвійне вбивство з розчленуванням: в Одесі суд обрав запобіжний захід 30-річному злочинцю

Київський районний суд заарештував злочинця на два місяці позбавлення волі

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід 30-річному одеситу Дмитру Пономаренку, який підозрюється у подвійному вбивстві батька та квартиранта. Як передає місцеве видання «Думская», прокурор клопотав про відправку чоловіка у слідчий ізолятор без права виходу на свободу під грошову заставу.

Адвокат підозрюваного просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Пономаренко зізнався у скоєному, заявив, що шкодує, і попросив відправити його за ґрати. При цьому він відмовився вставати на вимогу суду і підписувати пам'ятку про ознайомлення з правами та обов'язками, однак потім, правда, все ж підписав.

Вислухавши сторони, суддя Юлія Федулеєва вирушила у нарадчу кімнату.

Після обмірковування суддя зачитала запобіжний захід і Дмитра Пономаренка взяли під варту терміном на два місяці.

Нагадаємо, що приблизно о 15:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що по вулиці йде чоловік і несе людську голову. На місце терміново виїхав автопатруль, який затримав Пономаренко. У руках він, дійсно, тримав голову, а на шиї у нього висіли людські нутрощі. Правоохоронцям чоловік сказав, що він «бог, якому не поклоняються».

У його квартирі поліцейські виявили два трупи: батька підозрюваного, якого вбивця обезголовив і випатрав, і 32-річного уродженця Балтського району, який знімав у сім'ї Пономаренко кімнату.

Відомо, що підозрюваний одружений, у нього є чотирирічний син. Офіційно він безробітний, але трудився неоформлених. Незадовго до вбивства хотів звільнитися.

Крім того, з'явилося відео затримання одеського вбивці, який відрізав голови двом людям.

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