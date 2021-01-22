  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Подвійне вбивство з розчленуванням: в Одесі суд обрав запобіжний захід 30-річному злочинцю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підозрюваний зізнався у скоєному злочину - Подвійне вбивство з розчленуванням: в Одесі суд обрав запобіжний захід 30-річному злочинцю
    Підозрюваний зізнався у скоєному злочину
    Фото: Думская

    Київський районний суд заарештував злочинця на два місяці позбавлення волі

    Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід 30-річному одеситу Дмитру Пономаренку, який підозрюється у подвійному вбивстві батька та квартиранта. Як передає місцеве видання «Думская», прокурор клопотав про відправку чоловіка у слідчий ізолятор без права виходу на свободу під грошову заставу.

    Адвокат підозрюваного просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

    Пономаренко зізнався у скоєному, заявив, що шкодує, і попросив відправити його за ґрати. При цьому він відмовився вставати на вимогу суду і підписувати пам'ятку про ознайомлення з правами та обов'язками, однак потім, правда, все ж підписав. 

    Вислухавши сторони, суддя Юлія Федулеєва вирушила у нарадчу кімнату. 

    Після обмірковування суддя зачитала запобіжний захід і Дмитра Пономаренка взяли під варту терміном на два місяці.

    Нагадаємо, що приблизно о 15:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що по вулиці йде чоловік і несе людську голову. На місце терміново виїхав автопатруль, який затримав Пономаренко. У руках він, дійсно, тримав голову, а на шиї у нього висіли людські нутрощі. Правоохоронцям чоловік сказав, що він «бог, якому не поклоняються».

    У його квартирі поліцейські виявили два трупи: батька підозрюваного, якого вбивця обезголовив і випатрав, і 32-річного уродженця Балтського району, який знімав у сім'ї Пономаренко кімнату.

    Відомо, що підозрюваний одружений, у нього є чотирирічний син. Офіційно він безробітний, але трудився неоформлених. Незадовго до вбивства хотів звільнитися.

    Крім того, з'явилося відео затримання одеського вбивці, який відрізав голови двом людям.

      Читайте детальніше:
    Теги: суд Одеса вбивство адвокат суддя чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies